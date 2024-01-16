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16 января, 04:31

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов

В Нью-Йорке после жалоб местных жителей для мигрантов ввели комендантский час

С 16 января власти Нью-Йорка вводят для мигрантов комендантский час. Как сообщает телеканал CBS News, это решение касается четырёх центров временного пребывания, в которых приезжие должны будут находиться с 23:00 до 06:00.

Некоторые американские средства массовой информации до этого сообщали, что мэрия "Большого яблока" ранее уже рассматривала подобную инициативу. Чиновники рассказали, что на мигрантов постоянно жалуются местные жители, у которых малоимущие выпрашивают еду и одежду.

Теперь ежедневно отмечаться в приютах, подтверждая своё нахождение в период с 23:00 до 6:00, будут постояльцы четырёх ночлежек: двух — в районе Квинс, одной — в Бруклине и одной — на Манхэттене. При этом в порядке исключения данное правило можно будет нарушать при посещении медучреждений и органов легализации, а также в случаях, когда этого потребует работа или учёба приезжего.

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Ранее Лайф писал, что нью-йоркские отели и гостиницы отдают предпочтение мигрантам, нежели бездомным ветеранам, которых без зазрения совести выселяют на улицу. Некоторые эксперты считают, что к этому привели действия администрации Белого дома и губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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