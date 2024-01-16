Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов

С 16 января власти Нью-Йорка вводят для мигрантов комендантский час. Как сообщает телеканал CBS News, это решение касается четырёх центров временного пребывания, в которых приезжие должны будут находиться с 23:00 до 06:00.

Некоторые американские средства массовой информации до этого сообщали, что мэрия "Большого яблока" ранее уже рассматривала подобную инициативу. Чиновники рассказали, что на мигрантов постоянно жалуются местные жители, у которых малоимущие выпрашивают еду и одежду.

Теперь ежедневно отмечаться в приютах, подтверждая своё нахождение в период с 23:00 до 6:00, будут постояльцы четырёх ночлежек: двух — в районе Квинс, одной — в Бруклине и одной — на Манхэттене. При этом в порядке исключения данное правило можно будет нарушать при посещении медучреждений и органов легализации, а также в случаях, когда этого потребует работа или учёба приезжего.