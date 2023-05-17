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17 мая, 07:33

Американские отели выгоняют ветеранов на улицу ради заселения беженцев

Newsweek: Отели в Нью-Йорке выселяют ветеранов, чтобы разместить мигрантов

В США отели и гостиницы отдают предпочтение мигрантам, нежели бездомным ветеранам, которых без зазрения совести выселяют на улицы. Об этом рассказала обозреватель Джулия Карбонаро в статье для Newsweek.

"Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь", — сообщается в материале.

Журналистка отметила, что знает о двух десятках случаев, когда ветеранов "попросили" уехать. В итоге на помощь им пришли неравнодушные люди и правозащитники, расселившие их по другим отелям.

Представитель благотворительного фонда Брайан Малер считает, что всё дело в кризисе, к которому привели действия администрации Белого дома и губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. По его словам, пострадавшими оказались местные ветераны, причём неизвестно, сколько ещё людей находится в группе риска.

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Ранее Лайф также рассказывал, что американские власти приняли решение пока не выгонять украинских беженцев, попавших в страну через Мексику в прошлом году. Администрация Белого дома объявила о продлении особого статуса переселенцев, благодаря чему они вновь смогут получать медицинскую страховку и талоны на питание.

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Freepik

Николь Вербер
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