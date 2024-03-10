"Никакой": Ветеран ЦСКА назвал худшего игрока команды
Экс-игрок ЦСКА Пономарёв назвал Фёдора Чалова худшим игроком команды
Фёдор Чалов. Обложка © Официальный сайт ПФК "ЦСКА"
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв возмущён игрой нападающего армейцев Федора Чалова в первых официальных матчах 2024 года. По мнению ветерана клуба, форвард "вторую игру подряд просто никакой".
"Может, это женитьба на него так подействовала, он совсем перестал двигаться. Он и раньше плохо двигался: у него нет ни стартовой, ни дистанционной скорости, ни дриблинга у него нет, на ошибках противника чаще всего играет, и всё", — заявил Пономарёв в интервью "Газете.ru".
Также экс-защитника ЦСКА не впечатляет игра 20-летнего узбекистанского вингера Аббосбека Файзуллаева. Пономарёв считает, что осенью молодого игрока перехвалили.
"Он что, Марадона? Нужно в физическом плане отрабатывать лучше. Есть моменты, которые вызывают сомнения", — отметил Пономарёв.
Напомним, в последнем матче ЦСКА одержал выездную победу в Самаре над "Крыльями Советов" со счётом 2:0. Дублем отметился бразильский защитник Виллиан Роша. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место, набрав 32 очка. "Крылья Советов" идут на восьмой строчке, имея в активе 29 очков.