"Никакой": Ветеран ЦСКА назвал худшего игрока команды

"Может, это женитьба на него так подействовала, он совсем перестал двигаться. Он и раньше плохо двигался: у него нет ни стартовой, ни дистанционной скорости, ни дриблинга у него нет, на ошибках противника чаще всего играет, и всё", — заявил Пономарёв в интервью "Газете.ru".