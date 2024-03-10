На Украине с подачи Сырского подумывают удвоить боевые солдатам ВСУ

Украинским военнослужащим могут удвоить выплаты и вместо 100 тысяч гривен платить 200 тысяч. С таким предложением к Владимиру Зеленскому обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, объяснив это необходимостью повысить "мотивацию".

"Они хотели бы получать надбавку за боевые не 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов), а 200 тысяч (5,2 тысячи долларов). Это можно делать? Да, можно! И есть такое предложение от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который предложил Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать", — подтвердил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко изданию "Телеграф".

Он рассказал, что, когда сам ездил на фронт, много раз выслушивал от военных предложения поднять боевые выплаты. Горбенко подчеркнул, что в бюджете вполне возможно найти деньги на такую индексацию, причём за счёт увольнения из ВСУ тех, кто отказывается воевать.