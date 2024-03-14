Звёздный финал: Что будет, когда взорвётся знаменитая Бетельгейзе Астрономы из года в год замечают, что "перегоревшее" гигантское светило подаёт признаки агонии. Судя по его состоянию, оно вот-вот осветит ночное небо фантастической вспышкой. 13 марта, 21:44 Учёные раскрыли тайну странного поведения Бетельгейзе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Название этой звезды дошло до наших дней из тёмной глубины веков в настолько искажённом виде, что лингвистам приходится догадываться, как это его так умудрились исковеркать. По всей видимости, изначально это арабское название, которое должно было читаться так: "йад аль Джауза", что значит "рука Близнеца". Дело в том, что арабские астрономы могли так называть Орион. А потом это с ошибкой переписали на латыни. Но то, что это "рука", очень помогает запомнить местоположение Бетельгейзе: созвездие Ориона действительно выглядит как фигура могучего героя, и эта звезда обозначает собой его плечо — то, которое, с нашей точки зрения, находится слева. Кстати, нижняя правая звезда называется Ригель по той же самой простой логике: "рижль" — по-арабски "нога".

Созвездие Ориона. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Современная астрономия может по внешнему виду, свету звезды определить её тип, возраст, вообще составить на неё подробное досье. И по поводу Бетельгейзе сделан такой вывод, что в размерах она как минимум раз в пятьсот больше Солнца. Если бы, скажем, она была примерно там, где Сатурн, то выглядела бы вот так. Солнце на том же расстоянии было бы для нас маленькой звёздочкой.

Так выглядела бы с Земли звезда Бетельгейзе, если бы находилась между Юпитером и Сатурном. Фото © Wikipedia

По массе Бетельгейзе в 16–17 раз превосходит Солнце. Из этого уже ясно, что она, конечно, и изначально была намного крупнее нашей скромной звезды, но сейчас её неимоверно раздуло по естественным причинам. Каким именно: в ядре звезды давно уже "перегорел" весь водород, то есть термоядерные реакции, которые в солнечном ядре благополучно длятся уже пятый миллиард лет, там закончились, можно сказать, моментально. Этой звезде нет и десятка миллионов лет. Она появилась в небе примерно тогда, когда по Земле уже ходили предки людей. А сейчас уже себя исчерпала. Обычное дело с такими массивными звёздами — они все "однодневки".

Так вот, звёздное ядро, в котором уже ничего не происходит, начинает сжиматься по той простой причине, что больше ничто не мешает гравитации делать своё дело. Ядро коллапсирует, а от этого нагревается ещё сильнее, чем от ядерного синтеза, и нагревает собой окружающую мантию звезды, которая начинает увеличиваться в объёмах, как поднимающееся тесто. Такие звёзды называют красными гигантами, а при размерах, как у Бетельгейзе, — сверхгигантами. И это звёзды "умирающие", то есть завершающие свой основной эволюционный цикл. Этот основной цикл идёт, пока в ядре есть чему "гореть".

С Бетельгейзе в любом случае понятно, что там "гореть" уже нечему, но в последнее время она демонстрирует такие изменения, что их трактуют как явные предвестники логического завершения этой короткой и яркой жизни. Вот, например, как изменился её вид в 2019 году.

Внезапное затемнение Бетельгейзе в 2019 году. Фото © Eso.org

В следующем году она потускнела, а потом, наоборот, так же внезапно стала даже ярче обычного. То есть звезда начала "пульсировать". И учёные пытаются понять, что именно с ней происходит, каков механизм того, что с ней творится. Сначала пришли к выводу, что изменения в яркости Бетельгейзе говорят о её вращении вокруг своей оси, притом со скоростью, гораздо больше "положенной" при её массе. Появилось даже предположение, что она ускорилась после поглощения другой звезды.

А вот теперь озвучена альтернативная версия: что это на самом деле не вращение, а конвекция внутри звезды, то есть непрестанное перемешивание её масс, как при варении каши, — более нагретое вещество поднимается, более холодное опускается. Соответственно, тёмные области на Бетельгейзе — это области, где вещество остывает и погружается в её глубины. По мнению авторов этой гипотезы, если бы мы могли видеть не "размытые", а максимально чёткие изображения Бетельгейзе, картина получилась бы примерно такая.

Видео "Моделирование предполагаемого процесса конвекции в недрах Бетельгейзе" © Youtube / Jing-Ze Ma

Но, что бы ни вызывало "пульсации" Бетельгейзе, это абсолютно не отменяет её старости и, по всей видимости, скорой смерти. Что же тогда будет? Будет очень красивое торжественное зрелище, которое называется взрывом сверхновой. Сверхновыми такие явления стали называть потому, что о существовании некоторых звёзд астрономы даже не подозревали до того самого момента, как эти звёзды взрывались.

Взрыв сверхновой. GIF Animation Supernova by NASA © Giphy.com

Взрыв сверхновой — это сброс раздутой оболочки звезды. Момент этого сброса виден по всей галактике несколько дней или даже недель подряд. В итоге выброшенное вещество так и останется вокруг бывшего звёздного ядра в виде великолепного облака. Знаменитая Крабовидная туманность, наверное, — самый известный пример остатка сверхновой.

Крабовидная туманность. GIF James Webb Rainbow by ESA Webb Space Telescope © Giphy.com

А сжатое и оставленное без мантии бывшее ядро массивной звезды становится одним из двух: либо так называемой нейтронной звездой, либо чёрной дырой. Насчёт Бетельгейзе считают, что будет нейтронная звезда.

Надо сказать, взрыв сверхновой сопровождается мощной вспышкой убийственного гамма-излучения. К счастью, Бетельгейзе расположена, как предполагают, примерно в 600–650 световых годах от Земли, расстояние достаточно большое, поэтому учёные абсолютно не считают, что гамма-излучение из такой дали может нам угрожать.

Естественно, если бы так взорвалось наше собственное Солнце, это полностью и бесповоротно уничтожило бы жизнь на Земле. Но Солнце слишком маломассивно, чтобы стать сверхновой. Именно поэтому учёные ищут признаки жизни только на планетах карликовых звёзд и не питают в этом смысле никаких надежд по поводу гигантов вроде Бетельгейзе: во-первых, для возникновения жизни десяток миллионов лет — это как-то немыслимо мало, а во-вторых, жизнь и взрыв сверхновой — две вещи несовместимые.

Авторы Адель Романенкова