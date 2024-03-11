Интрига второго места: На круглом столе ЭИСИ поспорили о том, кого ещё отметят избиратели 11 марта, 15:32 ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев, Михаил Терещенко

Среди главных интриг предстоящих выборов президента России остаётся судьба второго места и прогнозируемая явка. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) под названием "Выборы Президента 2024: финальный прогноз".

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, явка ожидается* в районе 71%, за Владимира Путина, по данным электорального расчёта, проголосуют 82%, а следующие три кандидата, по его словам, идут довольно кучно, "голова к голове".

Ожидаем, что на втором месте будет Николай Харитонов с результатом около 6%. На третьем ожидаем увидеть Владислава Даванкова с результатом тоже около 6%. На 4 месте мы видим Леонида Слуцкого с результатом около 5%, гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Похожие цифры представила на круглом столе доктор социологических наук, управляющий директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова. Однако по поводу того, кто вероятнее всего займет второе место, их мнения с представителями ВЦИОМ разошлись.

"5,7% — такой результат мы ожидаем для Николая Харитонова от КПРФ. Далее с небольшим отрывом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (5,6%). И на четвертом месте Владислав Даванков от партии "Новые люди" — 4,6%", — свидетельствует прогноз** от ФОМ.

А вот по данным третьей социологической организации ИНСОМАР***, за Николая Харитонова проголосуют порядка 6,3% избирателей, за Леонида Слуцкого — 5,6%, за Владислава Даванкова — 5,1%. По испорченных бюллетеням социологи ИНСОМАР ожидают цифру 2,8%.

Высокие результаты голосования за Владимира Путина в электоральных расчетах очевидны и ожидаемы, отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Эксперт уверен, что доминирование Владимира Путина напрямую связано с консолидацией в обществе.

80%, которые по расчетам социологов набирает на выборах Владимир Путин, соотносится с большим количеством текущих факторов кампании. Его доминирование в смысловой повестке абсолютно. Это можно связать и с консолидацией вокруг флага, очень высоким уровнем поддержки, что позволяет говорить о максимальной естественности социологических данных. политолог Алексей Чеснаков.

Еще одну причину лидерства Владимира Путина назвал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, то, как Путин себя показывает, как реагирует на общественные запросы, его эмпатия влияют на такой высокий уровень доверия к нему избирателей.

"Важный фактор — фактор энергетики. Владимир Путин демонстрировал энергетику, владение материалом даже в нюансах, чувство юмора и самоиронию. Он показал больше драйва, чем новички на политическом поле. Не хватило смелости на дебатах Слуцкого и Даванкова, нужно было чуть больше куража", — подчеркнул Минченко.

* Всероссийский репрезентативный опрос. Генеральная совокупность опроса: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предельная погрешность – 2,5% (p<0,05).Опрос проведен 6 марта 2024 г.

** ФОМ проводит всероссийский репрезентативный опрос по месту жительства, выборка – 1 500 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,6%. Приведенные ниже показатели явки и рейтингов кандидатов на выборах Президента РФ 2024 года рассчитаны на основе использования методологии электорального прогнозирования ФОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования.

*** Телефонный опрос 3000 респондентов, общероссийская выборка. Дата опроса 7 марта 2024 года. Максимально возможная статистическая погрешность

Авторы Алексей Берковиц