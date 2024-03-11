ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80%, ожидаемая явка — около 70%

Явка избирателей на президентских выборах составит 71%. Об этом свидетельствует расчёт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)*, сделанный по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Опрос, проведённый Фондом общественного мнения (ФОМ)** также говорит о показателях явки около 70%.

"Расчётный показатель явки на предстоящих выборах Президента России составляет 71%. Согласно электоральному расчёту, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", — говорится в публикации ВЦИОМ об ожидаемых результатах голосования.

Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) – 6%, Владислав Даванков (партия "Новые люди") – 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5%.

При этом опрос ФОМ показал, что явка на грядущих выборах в России составит 69,8%. Его результаты говорят о том, что Путин одержит победу с показателем 80,8%. Второе место занимает Николай Харитонов — 5,7%, третье Слуцкий — 5,6%, а четвёртое Даванков — 4,6%.

Ранее Life.ru писал о том, что Владимир Путин на этой неделе планирует проголосовать на президентских выборах РФ, а кроме этого у него запланированы совещания и несколько встреч. В частности, действующий глава государства встретится с победителями конкурса "Лидеры России", а также членами Правительства и Совбеза.

*Актуальный электоральный расчёт произведён: на основе опросных данных — всероссийского телефонного опроса, с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчёт явки и расчёт голосования. В расчётной модели учитываются: информированность, интерес к выборам, мотив голосования, разные обстоятельства. Каждому варианту ответа присваивается весовой коэффициент, который определяется вероятность декларируемого поведения. Настройка коэффициентов модели проводится с помощью экспертных опросов. Актуальный электоральный расчёт произведён на основе опросных данных — всероссийского телефонного опроса, проведённого 6 марта 2024 г.