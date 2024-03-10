Более трёх миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

Свыше трёх миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги". 11 марта — последний день, когда можно направить обращения для голосования на выборах президента России не по прописке, сообщает Минцифры РФ.

По данным ведомства, чаще всего граждане подают такие заявления в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Ленинградской, Самарской, Иркутской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

"Жители тех регионов, где применяется дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ. Для этого также нужно подать заявление на портале "Госуслуги" до конца дня 11 марта. Москвичи могут проголосовать на региональном портале, подавать заявление им не нужно", — отметили в министерстве.