Голосование и встреча с "Лидерами России": Раскрыт график Путина на эту неделю

Глава государства Владимир Путин на этой неделе проголосует на выборах президента России, а также проведёт несколько совещаний и встреч. Об этом рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, российский лидер встретится с победителями конкурса "Лидеры России", а также с членами кабмина и Совета безопасности.

Как будет голосовать президент — дистанционно или на участке, — пока неизвестно. При этом в Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах.