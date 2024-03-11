Голосование и встреча с "Лидерами России": Раскрыт график Путина на эту неделю
Путин на этой неделе проголосует на выборах президента России
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Глава государства Владимир Путин на этой неделе проголосует на выборах президента России, а также проведёт несколько совещаний и встреч. Об этом рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Кроме того, российский лидер встретится с победителями конкурса "Лидеры России", а также с членами кабмина и Совета безопасности.
Как будет голосовать президент — дистанционно или на участке, — пока неизвестно. При этом в Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На всенародном голосовании за право занимать главный государственный пост в стране будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").