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10 марта, 23:38

Голосование и встреча с "Лидерами России": Раскрыт график Путина на эту неделю

Путин на этой неделе проголосует на выборах президента России

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин на этой неделе проголосует на выборах президента России, а также проведёт несколько совещаний и встреч. Об этом рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, российский лидер встретится с победителями конкурса "Лидеры России", а также с членами кабмина и Совета безопасности.

Как будет голосовать президент — дистанционно или на участке, — пока неизвестно. При этом в Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах.

Более трёх миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке
Более трёх миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На всенародном голосовании за право занимать главный государственный пост в стране будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Оксана Попова
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