Путин сделал комплимент девушке – добровольцу СВО

Президент РФ Владимир Путин сделал комплимент победителю конкурса "Лидеры России" 2020 года Александре Родионовой, которая отправилась добровольцем на СВО. Глава государства отметил, насколько девушке идёт военная форма.

"Вам кто-то говорил, что вам идёт военная форма?" — поинтересовался президент на встрече с победителями конкурса управленцев.

"Не поверите: все. Поэтому я не спешу снимать", — сказала Александра.