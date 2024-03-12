Путин сделал комплимент девушке – добровольцу СВО
Президент РФ Владимир Путин сделал комплимент победителю конкурса "Лидеры России" 2020 года Александре Родионовой, которая отправилась добровольцем на СВО. Глава государства отметил, насколько девушке идёт военная форма.
"Вам кто-то говорил, что вам идёт военная форма?" — поинтересовался президент на встрече с победителями конкурса управленцев.
"Не поверите: все. Поэтому я не спешу снимать", — сказала Александра.
Путин сделал комплимент девушке – добровольцу СВО. Видео © Life.ru
Родионова рассказала президенту, что в Москве у неё остались два сына — старший учится в институте, а младший — в школе. Несмотря на то что дети сейчас одни, они сами ведут хозяйство. За такое воспитание девушку похвалил президент.
Также глава государства попросил Родионову передать привет и благодарность всем её сослуживцам в зоне спецоперации.
"Ребятам всем спасибо передавайте. Будете их обнимать-целовать — и от меня тоже", — добавил президент.
Также в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России" Владимир Путин назвал самым мощным оружием нашей страны консолидацию общества и преданность людей Родине.
Life.ru