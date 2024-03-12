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12 марта, 16:18

МИД РФ: Москва не получала от США предупреждений о якобы готовящихся терактах

Россия не получала от Вашингтона никаких предупреждений о готовящихся на территории нашей страны терактах. Такое заявление сделал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Никаких предупреждений по предназначенным для этого специальным так называемым партнёрским каналам не было сделано", — указал Рябков журналистам, говоря про предостережения американского посольства в Москве.

МИД РФ вручил послу США ноту с требованием прекратить содействие трём НКО
МИД РФ вручил послу США ноту с требованием прекратить содействие трём НКО

А ранее Life.ru рассказывал, что посла США в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД и объявили ей, что любые попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны будут жёстко пресекаться. Ей даже пригрозили выдворением из страны с присвоением статуса persona non grata. Кроме того, она получила ноту с требованием прекратить содействовать в любых формах трём некоммерческим организациям, которые признаны нежелательными в России.

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VK / МИД России / Виктор Давыдов

Александра Мышляева
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