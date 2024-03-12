МИД РФ: Москва не получала от США предупреждений о якобы готовящихся терактах

"Никаких предупреждений по предназначенным для этого специальным так называемым партнёрским каналам не было сделано", — указал Рябков журналистам, говоря про предостережения американского посольства в Москве.

А ранее Life.ru рассказывал, что посла США в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД и объявили ей, что любые попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны будут жёстко пресекаться. Ей даже пригрозили выдворением из страны с присвоением статуса persona non grata. Кроме того, она получила ноту с требованием прекратить содействовать в любых формах трём некоммерческим организациям, которые признаны нежелательными в России.