МИД РФ вручило послу США ноту с требованием прекратить содействие трём НКО

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД и объявили ей, что любые попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны будут жёстко пресекаться вплоть до выдворения с территории государства с присвоением статуса persona non grata (объявления их пребывания нежелательным. — Прим. Life.ru) всем причастным дипломатам. Об этом говорится в публикации на сайте Министерства иностранных дел.

"Особо подчёркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жёстко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США", — сказано в тексте сообщения дипломатического ведомства РФ.

Кроме того, Трейси получила ноту с требованием прекратить содействовать в любых формах трём некоммерческим организациям (НКО), которые были признаны нежелательными в Российской Федерации. Речь идёт об "Американских советах по международному образованию", "Культурных перспективах" и "Институте международного образования", работающих над антироссийскими проектами и вербующих "агентов влияния" под видом образовательных и культурных обменов при содействии американской дипмиссии.

Также послу США вручили ноту с требованием о прекращении содействия деятельности упомянутых организаций, которое впредь будет считаться нарушением российских законов. С их сайтов и соцсетей должна быть удалена информация обо всех проектах и программах НКО, которые продвигают неприемлемые для общества России установки и ценности.