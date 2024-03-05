"Слабо?": Захарова предложила Трейси поддержать американцев, желающих дружить с РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уличила во лжи американского посла в Москве Линн Трейси после её слов о важности развития гуманитарных связей США с россиянами.

Заявление Захаровой прозвучало в ответ на слова американского посла, ранее заявившей о том, что Вашингтон старается поддерживать гуманитарные связи между двумя странами. Трейси также подчеркнула, что не считает вмешательством в дела России участие россиян в учебных программах в США.

В этой связи представитель МИД напомнила, что США выделяет средства Киеву и организациям, которые занимаются подрывной деятельностью на территории России, о чём Трейси упоминать не стала.