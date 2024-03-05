"Слабо?": Захарова предложила Трейси поддержать американцев, желающих дружить с РФ
Захарова призвала посла США Трейси прекратить врать о невмешательстве в дела РФ
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © t.me / МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уличила во лжи американского посла в Москве Линн Трейси после её слов о важности развития гуманитарных связей США с россиянами.
Заявление Захаровой прозвучало в ответ на слова американского посла, ранее заявившей о том, что Вашингтон старается поддерживать гуманитарные связи между двумя странами. Трейси также подчеркнула, что не считает вмешательством в дела России участие россиян в учебных программах в США.
В этой связи представитель МИД напомнила, что США выделяет средства Киеву и организациям, которые занимаются подрывной деятельностью на территории России, о чём Трейси упоминать не стала.
"Линн, прекратите врать, лучше поддержите ваших сограждан. Тут, в Сочи, на Всемирном фестивале, американская молодёжь выразила желание дружить с Россией. Может, вы лично примете в посольстве наконец не тех, кто против России, а тех, кто за неё, тем более что это американские граждане? Слабо?" — высказалась Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об отказе послов ЕС посетить намеченную перед выборами президента России встречу. За два дня до планируемого мероприятия дипломаты сообщили об отказе. В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил выслать этих послов из России и снизить уровень дипотношений.