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11 февраля, 18:09

Посол США в РФ призналась в любви московскому метро

Посол США в России Трейси заявила, что старается чаще ездить в московском метро

Посол США в России Линн Трейси рассказала о своей любви к московскому метро. По словам дипломата, она старается как можно чаще ездить в столичной подземке. Видео появилось в телеграм-канале посольства.

Линн Трейси поделилась мнением о московском метро. Видео © T.me / Посольство США в Москве

"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро после того, как год назад вернулась в Москву", — рассказала Трейси.

При этом посол обратила внимание, что с тех пор, как она впервые спустилась в недра московского метро в 1980-х, оно очень разрослось.

"Я помню прежнюю стоимость проезда, которую я платила, — пять копеек. И были разменные аппараты, которые висели в вестибюлях станций, где можно было разменять 20 копеек. Они высыпались из автоматов со звоном, и этот звук как бы говорил мне: "Ты в метро!" Конечно, сейчас оно стало более современным", — поделилась наблюдениями о метро в Москве Трейси, добавив, что поездки в московском метро ей точно никогда не надоедят.

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Годом ранее посол Линн Трейси прибыла в столицу России для исполнения служебных обязанностей. До своего назначения она занимала должность американского посла в Армении. А перед работой в Ереване была старшим советником по делам России в Госдепартаменте США.

Обложка ©

ТАСС / AP / Dmitry Serebryako

Владимир Озеров
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