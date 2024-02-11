Посол США в РФ призналась в любви московскому метро

Посол США в России Линн Трейси рассказала о своей любви к московскому метро. По словам дипломата, она старается как можно чаще ездить в столичной подземке. Видео появилось в телеграм-канале посольства.

Линн Трейси поделилась мнением о московском метро. Видео © T.me / Посольство США в Москве

"Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро после того, как год назад вернулась в Москву", — рассказала Трейси.

При этом посол обратила внимание, что с тех пор, как она впервые спустилась в недра московского метро в 1980-х, оно очень разрослось.

"Я помню прежнюю стоимость проезда, которую я платила, — пять копеек. И были разменные аппараты, которые висели в вестибюлях станций, где можно было разменять 20 копеек. Они высыпались из автоматов со звоном, и этот звук как бы говорил мне: "Ты в метро!" Конечно, сейчас оно стало более современным", — поделилась наблюдениями о метро в Москве Трейси, добавив, что поездки в московском метро ей точно никогда не надоедят.