Медведев призвал выслать из страны послов ЕС, отказавшихся встретиться с Лавровым
Медведев: Отказавшихся встретиться с Лавровым послов ЕС нужно выслать из России
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Послов ЕС, которые отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым накануне выборов президента страны, нужно выслать из РФ. Об этом в соцсети X заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить", — подчеркнул Медведев.
По его словам, сам факт отказа от встречи целиком противоречит смыслу существования дипмиссий.
Напомним, послы ЕС отказались посетить встречу, намеченную перед выборами президента России, за два дня до неё. Лавров рассказал, что она была связана с подготовкой посольств стран ЕС в Москве к голосованию.