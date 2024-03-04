Медведев призвал выслать из страны послов ЕС, отказавшихся встретиться с Лавровым

Послов ЕС, которые отказались от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым накануне выборов президента страны, нужно выслать из РФ. Об этом в соцсети X заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить", — подчеркнул Медведев.

По его словам, сам факт отказа от встречи целиком противоречит смыслу существования дипмиссий.