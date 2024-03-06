В ЕС объяснили демарш европейских послов против Лаврова
Стано объяснил общей внешней политикой отказ послов ЕС от встречи с Лавровым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © МИД РФ
Координация между посольствами Европейского союза является "стандартной практикой" при взаимодействии с властями принимающего государства, поскольку ЕС продвигает коллективную внешнюю политику. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, комментируя общий отказ послов европейских стран от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине", — сказал Стано, его цитирует РИА "Новости".
Напомним, 4 марта появилась информация о том, что послы ЕС одновременно отказались посетить встречу с Сергеем Лавровым, которую собирались организовать перед выборами на должность президента России. Российский министр иностранных дел объяснил, что на мероприятии должна была обсуждаться подготовка европейских посольств в столице к голосованию. Замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что саботировавших встречу дипломатов следует выслать из РФ.