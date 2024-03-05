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5 марта, 07:17

Захарова раскрыла неожиданные обязанности струсивших перед Лавровым послов ЕС

Захарова: Отказ послов ЕС от встречи с Лавровым ставит под вопрос их работу в РФ

Решение дипломатов стран ЕС отказаться от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым наводит на вопрос о том, чем они в таком случае занимаются в России. Соответствующее заявление сделала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Вызывает, действительно, вопрос, причём у всех — один и тот же: а что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" заметила она.

По словам Захаровой, большая часть послов стран Запада работают в двух главных направлениях. Во-первых, они активно вмешиваются во внутренние дела России, а во-вторых, обеспечивают организацию "перформансов", также напрямую связанных с внутренними процессами РФ.

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Напомним, 4 марта стало известно о том, что дипломаты Европейского союза отказались от посещения встречи с Сергеем Лавровым, которая должна состояться перед выборами президента РФ. Глава МИД пояснил, что на мероприятии предполагалось обсудить вопросы подготовки европейских посольств в Москве к голосованию. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал выслать отказавшихся от встречи дипломатов Европейского союза из Российской Федерации.

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t.me / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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