Захарова раскрыла неожиданные обязанности струсивших перед Лавровым послов ЕС

Решение дипломатов стран ЕС отказаться от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым наводит на вопрос о том, чем они в таком случае занимаются в России. Соответствующее заявление сделала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьёв Live".

"Вызывает, действительно, вопрос, причём у всех — один и тот же: а что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" — заметила она.