Так вот почему в СССР в жилых домах не строили выше девяти этажей — вопрос практичности Вы когда-нибудь задумывались, почему жилые дома, построенные при СССР, крайне редко были выше девяти этажей? Оказывается, это не просто дань какой-то традиции, — всё гораздо интереснее! Есть целый список причин, о которых расскажет Life.ru. 15 марта, 14:00 Почему в СССР боялись строить высотки и останавливались на 9 этажах? Обложка © ТАСС / Виктор Мариковский

Советский Союз известен многими вещами, но любовью к высотным зданиям точно не грешил. В отличие от США, где небоскрёбы начали расти как грибы после дождя ещё в конце XIX века, СССР ограничивался в основном домами не выше девяти этажей. Давайте разберёмся, почему так произошло.

Причина № 1: вопросы экономии и ГОСТы

За кулисами советских ГОСТов: почему высотки были СССР не по карману. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

Одной из основных причин, по которым в СССР не строили высокие дома, были строгие нормы и ГОСТы. В 70-е годы началось массовое строительство типовых девятиэтажек. Дело в том, что, если бы застройщики решали строить дома выше, им приходилось бы устанавливать как минимум два лифта — грузовой и пассажирский, а также обеспечивать наличие незадымляемой лестницы. Это значительно увеличивало бы стоимость строительства, что не вписывалось в советскую стратегию максимальной экономии ресурсов.

Причина № 2: ограничения по технике безопасности

География и безопасность: как они определили советское строительство. Фото © ТАСС / Василий Егоров, Алексей Стужин

Длина лестниц пожарных машин также ограничивала высоту жилых зданий. Стандартная лестница могла достигать только до девятого этажа, что делало более высокие постройки потенциально опасными в случае пожара. Безопасность жителей ставилась в СССР на первое место, поэтому и здесь преимущество отдали более низким строениям.

Причина № 3: географические особенности

Почему в СССР не строили высотные дома. Фото © ТАСС / Виктор Мариковский

Не стоит забывать и о географических особенностях СССР. В отличие от Манхэттена, где небоскрёбы возводились на крепком скальном грунте, многие регионы Советского Союза не могли похвастаться подходящими условиями для строительства высоток. Это требовало бы от инженеров нахождения нестандартных и, скорее всего, дорогостоящих решений, что снова возвращало вопрос к экономике.

В итоге, несмотря на отдельные имиджевые проекты типа московских высоток времён Сталина, массовое строительство зданий в СССР с этажами, насчитывающими более девяти, не получило развития. Основными факторами стали экономическая эффективность, безопасность и географические ограничения. Власти делали ставку на доступность и массовость жилья, что в итоге определило облик советских городов на десятилетия вперед.

Авторы Сергей Трофимов