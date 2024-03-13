"Что-то очень личное": Захарова указала на признаки одержимости Клинтон Путиным

"Клинтон, которая сейчас выступает, она активизировалась. Потому что для неё всё, что связано с Владимиром Путиным, является, мне кажется, чем-то глубоко личным. Она десятилетиями пишет о Владимире Путине книги. Я понимаю, возможно, это трудности её личной жизни к этому подталкивают, и вот она нашла некий образ, который её вдохновляет. Я всё понимаю. Но, понимаете, уже чувствуется какая-то навязчивость в этом и какая-то зацикленность", — иронично заметила она в эфире радио Sputnik.