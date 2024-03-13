"Что-то очень личное": Захарова указала на признаки одержимости Клинтон Путиным
Захарова заявила, что Хиллари Клинтон зациклилась на Путине
Хиллари Клинтон. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Заявления, которые недавно сделала экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон о президенте России Владимире Путине, наводят на мысли о зацикленности и навязчивости. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Клинтон, которая сейчас выступает, она активизировалась. Потому что для неё всё, что связано с Владимиром Путиным, является, мне кажется, чем-то глубоко личным. Она десятилетиями пишет о Владимире Путине книги. Я понимаю, возможно, это трудности её личной жизни к этому подталкивают, и вот она нашла некий образ, который её вдохновляет. Я всё понимаю. Но, понимаете, уже чувствуется какая-то навязчивость в этом и какая-то зацикленность", — иронично заметила она в эфире радио Sputnik.
Захарова указала на то, что экс-госсекретарь говорит о российском президенте постоянно: пишет о нём книги, вспоминает общие встречи. А с недавних пор тем же самым стал заниматься её супруг, бывший глава США Билл Клинтон. Похоже, что дело семейное, резюмировала дипломат.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Клинтон обвинила сторонников бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в работе на Россию. По её словам, поддержка кандидата от Республиканской партии равнозначна поддержке Владимира Путина.