Политолог объяснил, почему Клинтон обрушилась на Карлсона после интервью с Путиным

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала журналиста Такера Карлсона из-за его интервью с президентом России Владимиром Путиным, назвав представителя СМИ "полезным идиотом". Политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш объяснил, чем вызвана такая бурная реакция американского политика.

Специалист уточнил, что другого от Клинтон ожидать не стоило. По его словам, бывший госсекретарь ведёт себя "как крайне завравшийся человек".

"Она строит на лжи и обмане весь свой дискурс. С её стороны мы постоянно видим чистые манипуляции: ей можно всё, а другим — ничего. То есть Клинтон и её соратники считают субъектными только самих себя. Ведь Клинтон сказала очень характерную фразу: дескать, Такер не сверяет свои слова и свои расследования с правдой", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".