Политолог объяснил, почему Клинтон обрушилась на Карлсона после интервью с Путиным
Эксперт Коктыш: Критика Клинтон в адрес Карлсона построена на лжи и обмане
Хиллари Клинтон, Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Alex Wong, Jason Koerner
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала журналиста Такера Карлсона из-за его интервью с президентом России Владимиром Путиным, назвав представителя СМИ "полезным идиотом". Политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш объяснил, чем вызвана такая бурная реакция американского политика.
Специалист уточнил, что другого от Клинтон ожидать не стоило. По его словам, бывший госсекретарь ведёт себя "как крайне завравшийся человек".
"Она строит на лжи и обмане весь свой дискурс. С её стороны мы постоянно видим чистые манипуляции: ей можно всё, а другим — ничего. То есть Клинтон и её соратники считают субъектными только самих себя. Ведь Клинтон сказала очень характерную фразу: дескать, Такер не сверяет свои слова и свои расследования с правдой", — подчеркнул эксперт в беседе с "Царьградом".
По словам Коктыша, власти США считают правдой только позицию Демократической партии — "то, что сказал Вашингтон, и то, что не нужно дальше перепроверять". В настоящее время общество слышит от Клинтон ту же самую "демократическую риторику", которую продолжают насаждать повсеместно, — политик остаётся верной самой себе, резюмировал политолог.
Напомним, Клинтон позволила себе высказать оскорбления в адрес Карлсона, который взял интервью у Путина. Политик трижды оскорбила журналиста после его визита в Москву.