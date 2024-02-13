"Куда мы лезем?": Раскрыт сигнал, который Путин хотел донести американцам в интервью Карлсону
Профессор Коктыш: Интервью Путина Карлсону было рассчитано на граждан США
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону больше было рассчитано на граждан США. Такое мнение выразил профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш. По его словам, российский лидер дал американцам пищу для размышлений и заставил задуматься о действиях их же политиков.
"Наверное, главным выводом, который сделали американские зрители после интервью, после исторического экскурса Путина, стал риторический вопрос, обращённый к самим себе: дескать, а куда мы лезем? Здесь всё так сложно. Здесь даже Россия со своим многовековым опытом и то действует очень осторожно и очень аккуратно. А куда мы лезем? Куда нас ведут наши политики?" — подчеркнул специалист в беседе с "Царьградом".
Главное ощущение, которое вынесет зритель после интервью, по словам Коктыша, это то, что власти США явно делают что-то не то, раз всё выходит из-под контроля. Кроме того, не менее важно было услышать пассаж Путина про отказ Соединённых Штатов от доллара как от средства влияния.
Коктыш добавил, что США самостоятельно стали уничтожать легитимность мира, основанного на долларе, введя санкции. Однако в России сумели приспособиться к ограничениям, указал эксперт. Американские власти думали нанести стратегическое поражение РФ и получить доступ к её ресурсам, а в итоге нынешняя правящая элита, демократы в лице той же Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь США) обнаружили себя в роли "классического героя "Золотого телёнка", резюмировал Коктыш.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина Карлсону. Свой разговор с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Россию в НАТО в 2000-х годах. Всего президент России успел ответить Карлсону на 60 вопросов.