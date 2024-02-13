"Куда мы лезем?": Раскрыт сигнал, который Путин хотел донести американцам в интервью Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону больше было рассчитано на граждан США. Такое мнение выразил профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш. По его словам, российский лидер дал американцам пищу для размышлений и заставил задуматься о действиях их же политиков.

"Наверное, главным выводом, который сделали американские зрители после интервью, после исторического экскурса Путина, стал риторический вопрос, обращённый к самим себе: дескать, а куда мы лезем? Здесь всё так сложно. Здесь даже Россия со своим многовековым опытом и то действует очень осторожно и очень аккуратно. А куда мы лезем? Куда нас ведут наши политики?" — подчеркнул специалист в беседе с "Царьградом".

Главное ощущение, которое вынесет зритель после интервью, по словам Коктыша, это то, что власти США явно делают что-то не то, раз всё выходит из-под контроля. Кроме того, не менее важно было услышать пассаж Путина про отказ Соединённых Штатов от доллара как от средства влияния.