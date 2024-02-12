Рябков назвал интервью Путина Карлсону прорывом информационной блокады России
Неприятелям и союзникам России понятно, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду страны и стало предметом обсуждения всего мира. Такое мнение выразил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Станет ли интервью президента [России Владимира Путина] Такеру Карлсону тем, что в американской лексике называется game changer (переломный момент. — Прим. Life.ru), — я сильно сомневаюсь. Повлияет ли оно на умонастроения в Вашингтоне? Мой ответ — хотелось бы на это надеяться", — сказал замминистра в беседе с ТАСС.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Беседу с журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Россию в НАТО в 2000-х годах и указал на готовность альянса обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Позже американский журналист признался, что Путин был с ним искренен.