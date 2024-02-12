Рябков назвал интервью Путина Карлсону прорывом информационной блокады России

Неприятелям и союзникам России понятно, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду страны и стало предметом обсуждения всего мира. Такое мнение выразил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Станет ли интервью президента [России Владимира Путина] Такеру Карлсону тем, что в американской лексике называется game changer (переломный момент. — Прим. Life.ru), — я сильно сомневаюсь. Повлияет ли оно на умонастроения в Вашингтоне? Мой ответ — хотелось бы на это надеяться", — сказал замминистра в беседе с ТАСС.