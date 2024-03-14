На следующей неделе на курс рубля повлияют две новости: Каких событий ждут на рынках На курс валют сейчас влияет несколько специфичных факторов. На следующей неделе станет понятно, в каком направлении двинется курс рубля. Чего ждут экономисты и как выглядят актуальные прогнозы курса валют? 13 марта, 21:31 Экономисты дали прогноз курса рубля на следующей неделе. Обложка © Pixabay

Анонс главных событий следующей недели для финансовых рынков

С начала недели доллар подорожал на 1,12%, до 91,65 рубля; евро — на 1,27%, до 100,20 рубля; юань — на 0,88%, до 12,71 рубля. Рубль сдал позиции во вторник. Впрочем, уже в среду он отыграл часть позиций. Таким образом, сейчас открытым остаётся вопрос, в каком направлении курс валюты двинется дальше. Это станет понятно после 18 марта.

На следующей неделе в центре внимания всего финансового рынка окажется заседание Центробанка. 22 марта регулятор огласит своё решение по ключевой ставке.

— Ожидаю, что ключевая ставка останется на уровне 16% годовых. Хотя недельные темпы роста цен замедлились, годовая инфляция практически не изменилась из-за эффекта расчётной базы прошлого года. Для её устойчивого снижения к 4% потребуется более длительный период поддержания жёстких условий, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его мнению, на курс рубля решение ЦБ не окажет влияния. Временные факторы для валютного рынка динамичные. Они постоянно сдвигаются из-за того, что на курсы валют влияют несколько факторов. У российского рубля тоже есть факторы поддержки: жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, валютные интервенции регулятора и продажи экспортной выручки.

— Кроме заседания ЦБ РФ в следующую среду состоится заседание ФРС, от итогов которого может зависеть не только курс доллара к другим мировым валютам, но и более долгосрочная динамика биржевых активов, в том числе сырьевых. Хотя ожидается, что американский регулятор оставит процентные ставки без изменения, он может дать сигнал относительно дальнейшей монетарной политики. Это способно вызвать сильные движения на всех рынках, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

22 марта состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Он тоже считает, что Банк России оставит ключевую ставку на текущем уровне, учитывая угрозу сохранения высокой инфляции. Это на краткосрочном горизонте способно оказать поддержку рублю.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Дмитрий Бабин считает, что если внешние и внутренние рыночные условия существенно не изменятся, скорее всего, доллар на следующей неделе будет находиться в диапазоне 91,5–92,5 рубля. Вероятна также очередная попытка закрепления над уровнем 92,5.

— Хотя курс рубля и колебался в последнее время, на фоне общей неопределённости на мировом рынке проверку на прочность пришлось пройти и западным валютам. И я бы не сказал, чтобы они справились с этим блестяще. Год начался с исторически сильного сезона для рубля: и с монетарной, и с фискальной точки зрения. И с учётом, что среднегодовой показатель инфляции может составить порядка 6,9–7%, рост доллара и евро мы можем увидеть во второй половине апреля, не раньше, — рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Многие эксперты сходятся во мнении, что ЦБ РФ на ближайшем заседании в очередной раз сохранит ключевую ставку на прежнем уровне – 16% годовых. Смягчения денежно-кредитной политики стоит ожидать не раньше второй половины апреля.

Сейчас за доллар просят 91,74 рубля, за евро — 100,21 рубля, а за юань — 12,75 рубля. В ближайшую неделю ожидаются следующие котировки мировых валют: около 93 рублей — за доллар, до 102 рублей — за евро и примерно 12,8 рубля — за юань. Такой прогноз сделал Валерий Тумин.

— Поскольку потребительские цены в феврале не продолжили снижаться, прогнозы членов ФРС относительно траектории ставок во время заседания 20 марта теперь могут стать более ястребиными. Другими словами, с меньшим количеством снижений банковских ставок в этом году. Это может придать покупателям доллара новую порцию энтузиазма и потенциально закончить текущее укрепление рисковых активов, в том числе российского рубля, — считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Центробанк в настоящее время активно удерживает рублёвую ликвидность на рынках, поддерживая курсы на текущих уровнях за счёт жёсткой денежной и сдерживающей рынок политики. Однако, как только этот механизм будет смягчён, можно ожидать снижения курса рубля и укрепления доллара и евро. На этот момент обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Следим за уровнем 92,30 рубля. Если он будет пройден на следующей неделе, тогда рубль вступит в новую фазу ослабления с целями в районе 93,30 и 94,20. А так в идеале он должен остаться в диапазоне 90–92 рублей. Для евро риски сместились в сторону повышения до 101,80. Если для рубля улучшится внешний фон, то курс евро вернётся к 99,10. Для юаня торговый диапазон составляет 12,50–12,90 рубля, — спрогнозировал Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева