Украинская армия подтвердила гибель двух пилотов-вертолётчиков над ДНР
В украинской армии подтвердили гибель двух пилотов-вертолётчиков на территории ДНР. Речь идёт о видео, на котором ВС РФ уничтожают две крылатые машины, находившиеся на площадке подскока — так называют аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект.
"Сегодня небо потеряло двоих своих сыновей", — говорится в некрологе, опубликованном подразделением 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские вертолёты, приземлившиеся для дозаправки в ДНР, обнаружили средства воздушной разведки. По выявленной полевой площадке был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ.
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