Украинская армия подтвердила гибель двух пилотов-вертолётчиков над ДНР

В украинской армии подтвердили гибель двух пилотов-вертолётчиков на территории ДНР. Речь идёт о видео, на котором ВС РФ уничтожают две крылатые машины, находившиеся на площадке подскока — так называют аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект.