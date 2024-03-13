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13 марта, 15:43

Украинская армия подтвердила гибель двух пилотов-вертолётчиков над ДНР

В украинской армии подтвердили гибель двух пилотов-вертолётчиков на территории ДНР. Речь идёт о видео, на котором ВС РФ уничтожают две крылатые машины, находившиеся на площадке подскока — так называют аэродром для кратковременной стоянки, во время которой производят дозаправку и пополняют боекомплект.

"Сегодня небо потеряло двоих своих сыновей", — говорится в некрологе, опубликованном подразделением 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ.

Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР
Минобороны показало видео уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские вертолёты, приземлившиеся для дозаправки в ДНР, обнаружили средства воздушной разведки. По выявленной полевой площадке был немедленно нанесён удар кассетным боеприпасом. В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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