В России могут полностью отказаться от бумажных чеков

В российском правительстве 13 марта начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. С предложением ограничиться лишь электронными аналогами с целью минимизации отходов выступило Министерство природных ресурсов и экологии.

"Пока речь о принятии окончательного решения не идёт, министерство планирует провести консультации с бизнесом. Его могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками", — объяснили "Известиям" в ведомстве.

В ФНС прокомментировали, что готовы обсуждать инициативу при условии соблюдения прав покупателей. Чек на бумаге даёт возможность проверить правильность расчётов и стоимость их на кассе, которая может отличаться от указанной на полке магазина, а с помощью мобильного телефона делать это смогут далеко не все покупатели, особенно старшего поколения. Поэтому, считают в службе, принципиально важно оставить людям возможность получения обычного бумажного чека.

"Далеко не всем ещё доступны современные небумажные формы чеков. Таких людей нельзя лишать простого доказательства факта покупки, который может быть оспорен продавцом при получении претензии", — согласился председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ, предложив шире пропагандировать добровольный переход потребителей на электронные чеки, приходящие на номер телефона или адрес электронной почты.