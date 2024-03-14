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14 марта, 02:31

В России могут полностью отказаться от бумажных чеков

"Известия": Власти обсуждают с ведомствами идею полного отказа от бумажных чеков

В российском правительстве 13 марта начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков. С предложением ограничиться лишь электронными аналогами с целью минимизации отходов выступило Министерство природных ресурсов и экологии.

"Пока речь о принятии окончательного решения не идёт, министерство планирует провести консультации с бизнесом. Его могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками", — объяснили "Известиям" в ведомстве.

В ФНС прокомментировали, что готовы обсуждать инициативу при условии соблюдения прав покупателей. Чек на бумаге даёт возможность проверить правильность расчётов и стоимость их на кассе, которая может отличаться от указанной на полке магазина, а с помощью мобильного телефона делать это смогут далеко не все покупатели, особенно старшего поколения. Поэтому, считают в службе, принципиально важно оставить людям возможность получения обычного бумажного чека.

Россиянам объяснили, для чего в XXI веке сохранять бумажные чеки
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"Далеко не всем ещё доступны современные небумажные формы чеков. Таких людей нельзя лишать простого доказательства факта покупки, который может быть оспорен продавцом при получении претензии", — согласился председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ, предложив шире пропагандировать добровольный переход потребителей на электронные чеки, приходящие на номер телефона или адрес электронной почты.

А ранее россиянам раскрыли схему обмана через электронные чеки: продавец может пробить два товара вместо одного или провести его как более дорогой (манго вместо моркови, например). Сверять чек с покупками лучше сразу на кассе.

Обложка ©

Shutterstock / STEKLO

Лариса Сафронова
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