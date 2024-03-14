Европе следует тратить на финансирование Украины больше средств. Такое мнение в интервью телеканалу Newsmax высказал экс-президент США Дональд Трамп.

Журналисты спросили бывшего главу Белого дома о том, намерен ли он сократить финансирование Киева в случае его переизбрания на пост главы государства. В ответ Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США. По его словам, нынешняя ситуация несправедлива по отношению к Штатам.

"Европа платит малую долю от того, что мы платим… Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику", — подчеркнул Трамп.