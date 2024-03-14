Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США
Европе следует тратить на финансирование Украины больше средств. Такое мнение в интервью телеканалу Newsmax высказал экс-президент США Дональд Трамп.
Журналисты спросили бывшего главу Белого дома о том, намерен ли он сократить финансирование Киева в случае его переизбрания на пост главы государства. В ответ Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США. По его словам, нынешняя ситуация несправедлива по отношению к Штатам.
"Европа платит малую долю от того, что мы платим… Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику", — подчеркнул Трамп.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп не будет давать деньги Украине, если вновь станет президентом США. Об этом рассказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он указал, что Украина сейчас не стоит самостоятельно на ногах, поэтому если Штаты не будут давать деньги Незалежной, то страны Европы не справятся с финансированием и конфликт быстро завершится.
ТАСС / AP / Mike Stewart