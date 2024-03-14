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14 марта, 11:57

Врач раскрыла, какого элемента не хватает, если вы постоянно устаёте и не можете уснуть

Врач Савенко назвала повышенную утомляемость первым симптомом дефицита магния

Магний является важнейшим элементом, который влияет на работу нервной системы. Говорить о его дефиците в организме могут повышенная утомляемость, подёргивание век, ухудшение памяти, ночные судороги, онемение и головокружение. Об этом рассказала эндокринолог Вероника Савенко.

"Первыми симптомами недостатка магния в организме обычно являются повышенная утомляемость, склонность к депрессии; среди других проявлений — подёргивание век, ощущение напряжения, ухудшение памяти, нарушение засыпания или бессонница, ночные судороги, иногда онемение, головокружение, раздражительность", — подчеркнула Савенко в беседе с NEWS.ru.

Для того чтобы восполнить недостаток магния, врач рекомендует добавить в рацион бананы, бобовые, морскую капусту, а также тёмный шоколад и морскую рыбу, особенно лосось.

Ранее невролог назвал неожиданный способ борьбы с усталостью и плохим настроением. По словам специалиста, с такими проблемами чаще остальных могут сталкиваться любители темноты.

Обложка ©

Freepik

Евгения Мосс
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