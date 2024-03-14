Врач раскрыла, какого элемента не хватает, если вы постоянно устаёте и не можете уснуть
Врач Савенко назвала повышенную утомляемость первым симптомом дефицита магния
Магний является важнейшим элементом, который влияет на работу нервной системы. Говорить о его дефиците в организме могут повышенная утомляемость, подёргивание век, ухудшение памяти, ночные судороги, онемение и головокружение. Об этом рассказала эндокринолог Вероника Савенко.
"Первыми симптомами недостатка магния в организме обычно являются повышенная утомляемость, склонность к депрессии; среди других проявлений — подёргивание век, ощущение напряжения, ухудшение памяти, нарушение засыпания или бессонница, ночные судороги, иногда онемение, головокружение, раздражительность", — подчеркнула Савенко в беседе с NEWS.ru.
Для того чтобы восполнить недостаток магния, врач рекомендует добавить в рацион бананы, бобовые, морскую капусту, а также тёмный шоколад и морскую рыбу, особенно лосось.
Ранее невролог назвал неожиданный способ борьбы с усталостью и плохим настроением. По словам специалиста, с такими проблемами чаще остальных могут сталкиваться любители темноты.