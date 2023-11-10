Да будет свет: Невролог назвал неожиданный способ борьбы с усталостью и плохим настроением

Любители темноты чаще остальных могут сталкиваться с повышенной утомляемостью и раздражительностью, так как отсутствие солнечного света может негативно влиять на психологическое и физическое состояние человека. О методах, которые помогут справиться с усталостью, рассказал врач-невролог Роман Кудрявцев.

По его словам, особое внимание на фоне "хронической" усталости стоит уделить физической активности. Это приведёт организм в тонус, в результате чего улучшатся общее состояние и настроение.

"Как врач-невролог, рекомендую обратить внимание на плавание и лечебную физкультуру для опорно-двигательного аппарата. Посещение бассейна 2 раза в неделю и 15–30 минут занятий лечебной физкультурой ежедневно позволят пережить осень в хорошем настроении, полными сил и энергии", — приводит слова эксперта РИАМО.

Не стоит обходить стороной и полноценный сон, отмечает невролог. Здоровый сон играет серьёзную роль в восстановлении организма после насыщенного дня. Однако важно помнить, что положительно он влияет только при соблюдении графика: ложиться спать и просыпаться нужно в одно и то же время.

Кроме того, советует врач, для нормализации сна желательно отказаться от просмотра телевизора за час до отбоя, за два часа — от тонизирующих напитков, а за 40 минут до отхода ко сну следует совершить кратковременную прогулку на свежем воздухе. Сбалансированное питание же поможет в поддержании энергии в течение дня.