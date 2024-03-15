С 1 апреля стоимость квартир на вторичном рынке станет ниже: Какая недвижимость подешевеет Апрель — последний месяц перед сезонным затишьем на рынке недвижимости. Обычно спрос на квартиры начинает падать в мае, но в этом году складывается нетипичная ситуация. Что происходит на вторичном рынке в этом году и как будут меняться цены на жильё после 1 апреля? 14 марта, 21:36 С 1 апреля стоимость квартир на вторичном рынке станет ниже. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

По данным аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости", на вторичном рынке Старой Москвы квадратный метр в среднем оценивается в 281,2 тыс. рублей. Это на 0,5% больше, чем в январе, и на 0,2% больше, чем в феврале 2023 года. Средняя стоимость квартиры составляет 13,98 млн рублей, что на 0,6% больше, чем в январе, и на 0,2% больше, чем в прошлом феврале.

При этом динамика движения цен различается в разных сегментах. Стоимость жилья зависит и от округа. Например, если сравнивать цены в январе 2024 года и в феврале, то в ЦАО средняя стоимость квартиры выросла на 2,1% и составила 36,13 млн рублей. При этом в ЗАО ценник опустился на 1,4%, до 17,91 млн, а в ЮВАО подрос на 0,7%, до 11,56 млн.

На вторичном рынке Новой Москвы средняя цена квадратного метра составляет 206,6 тыс. рублей. Это на 0,2% больше, чем в январе, и на 1,8% больше, чем в феврале 2023 года. Среднестатистическая квартира там стоит 9,89 млн.

Купить квартиру стало легче. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

На данный момент медианные цены и стоимость квартир в предложении не меняются. Увеличение на 0,2% и 0,5% можно назвать условным. Оно объясняется вымыванием более дешёвых предложений. Квартиры в эконом-сегменте быстро раскупают, а в экспозиции остаются более дорогие. Это и приводит к повышению среднего показателя.

— Если среднестатистические цены предложения остаются примерно прежними, то на практике мы видим начало небольшого снижения стоимости продаж — примерно на 2%. Дело в том, что в последние пять недель на вторичном рынке Москвы растёт предложение. Этого не наблюдалось очень продолжительное время — больше года. Ликвидных объектов и сейчас недостаточно, но каждую неделю экспозиция увеличивается. Так, наша база в феврале и марте расширилась на 17%. Как мы и прогнозировали ранее ситуацию на рынке, экспозиция начала расти, — рассказал директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома.

Дело в том, что приток новых объектов на рынок из года в год примерно одинаковый, а вот темпы их вымывания разные. Сейчас вымывание (или количество сделок) вышло на минимально нормальный уровень.

— При минимально нормальном объёме спроса рынок вполне работоспособен, но при этом предложение может постепенно увеличиваться, а цена — плавно снижаться. В ближайшей перспективе рынок будет медленно ползти вниз — цена будет уменьшаться примерно на 1% в месяц, — добавил Сергей Шлома.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на то что экспозиция постепенно расширяется, нет никаких проблем продать ликвидную качественную квартиру по рыночной цене. Это можно сделать за неделю.

Сергей Шлома отметил, что в последнее время рынок жилья менее подвержен влиянию сезонности. Конечно, есть изменения благодаря внешним факторам. Ключевой из них — изменение учётной ставки ЦБ и ужесточение условий ипотечного кредитования. Также влияют сопутствующие вещи, такие как ценовой пузырь на рынке новостроек и вообще существенное подорожание недвижимости в Москве.

— На вторичном рынке наблюдается стабильное количество объектов с незначительной коррекцией цен на 5–10 процентов. Потенциальные покупатели открыты к разумным скидкам. Однако значительного падения цен — до 50 процентов — не происходит, — рассказал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

Он отметил, что сейчас наблюдается активность покупателей как на вторичном, так и на первичном рынке. Поддержка со стороны государства и продление ипотечных программ способствуют сохранению интереса со стороны потенциальных покупателей.

Виктор Лукин добавил, что в последнее время также наблюдается увеличение количества клиентов, претендующих на IT-ипотеку, благодаря низкой процентной ставке в 2% и возможности получить кредит на сумму до 18 миллионов.

— Уже который год мы наблюдаем уход от сезонности на рынке недвижимости. Сегодня активным спросом на рынке вторичной недвижимости пользуются определённые лоты — высоколиквидные квартиры, жильё с отделкой, то есть те объекты, которые находятся в жилых комплексах уровня комфорт-класса и бизнес-класса. Если мы говорим про объекты эконом- либо стандарт-класса, то здесь спрос имеет место в зависимости от их ликвидности, инфраструктуры и ряда других факторов, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Авторы Нина Важдаева