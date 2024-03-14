В Анголе более 50 человек умерли, выпив отвар для проверки на сверхспособности

В Анголе скончались свыше 50 человек, обвинённых в колдовстве. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию и местные власти, всех погибших заставили выпить неизвестную жидкость, которая якобы является тестом на экстрасенсорные способности.

Вера в колдовство по сей день широко распространена в Южной Африке, в частности в Анголе. Так, среди сельского населения распространены поверья и вера в магов, которые якобы могут накликать большую беду на всю общину. В результате заподозренных в контакте с потусторонними силами людей заставляют выпить отвар из трав, известный как "мбулунго". Так, согласно местным верованиям, если человек умрёт после того, как выпил его, то это значит, что он якобы занимался магией.