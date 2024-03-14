Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 16 и 17 марта 14 марта, 14:26 Мавзолей Ленина. Обложка © АГН "Москва"

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей в ближайшие выходные, 16 и 17 марта. Об этом сообщила Федеральная служба охраны РФ.

"16 и 17 марта 2024 года в связи с проведением мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении.

А ранее ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому около трети россиян убеждены, что тело Владимира Ленина нужно захоронить на кладбище как можно скорее. Около четверти респондентов (27%) тоже поддерживают захоронение, но не сейчас, а когда уйдёт поколение, для которого вождь мирового пролетариата по-прежнему дорог.

Авторы Александра Вишнякова