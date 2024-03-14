В длительном браке супруги общаются между собой так же, как с собаками, выяснили учёные
ISAE: Давно живущие в браке супруги общаются между собой так же, как с собаками
Супруги, давно состоящие в браке, общаются между собой так же, как с младенцами или собаками. К такому выводу пришли венгерские учёные из Университета Этвёша Лоранда, результаты их исследования опубликованы в журнале International Society for Applied Ethology (ISAE).
Как известно, внимание детей и домашних питомцев зачастую взрослые привлекают, разговаривая в манере "детского лепета". Это означает минимум слов, максимум мимики и жестов. Так, специалисты провели эксперимент с несколькими десятками венгерских семей, у которых есть и младенец, и собака. В ходе него исследователи обращали внимание на выражения лиц и эмоции добровольцев во время разговоров с партнёром, ребёнком и четвероногим другом. В частности, было зафиксировано, что живущие долго вместе супруги снижают уровень общения до минимума. При этом, когда они разговаривают со своими вторыми половинками, часто выражают удивление — широко раскрытые глаза и поднятые брови. Примечательно, что то же самое участники эксперимента делали, когда пытались объяснить что-то ребёнку или собаке. По всей видимости, так супруги минимизируют психологические затраты, чтобы обеспечить взаимопонимание чуть ли не на уровне рефлексов.
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