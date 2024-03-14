В длительном браке супруги общаются между собой так же, как с собаками, выяснили учёные

Как известно, внимание детей и домашних питомцев зачастую взрослые привлекают, разговаривая в манере "детского лепета". Это означает минимум слов, максимум мимики и жестов. Так, специалисты провели эксперимент с несколькими десятками венгерских семей, у которых есть и младенец, и собака. В ходе него исследователи обращали внимание на выражения лиц и эмоции добровольцев во время разговоров с партнёром, ребёнком и четвероногим другом. В частности, было зафиксировано, что живущие долго вместе супруги снижают уровень общения до минимума. При этом, когда они разговаривают со своими вторыми половинками, часто выражают удивление — широко раскрытые глаза и поднятые брови. Примечательно, что то же самое участники эксперимента делали, когда пытались объяснить что-то ребёнку или собаке. По всей видимости, так супруги минимизируют психологические затраты, чтобы обеспечить взаимопонимание чуть ли не на уровне рефлексов.