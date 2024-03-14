Путин поручил разобраться с созданием ядерной энергоустановки в космосе
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя. <...> Я хочу обратиться и к Андрею Рэмовичу [Белоусову], и к Михаилу Владимировичу [Мишустину], там есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания", — сказал глава государства.
Путин назвал строительство ядерной энергоустановки важной темой, поскольку у нашей страны в этой сфере есть компетенции, которыми не обладают другие государства. Президент добавил, что этому вопросу нужно уделить особое внимание.
В России есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерной энергетической установки, в том числе буксира "Зевс". Он разрабатывается с 2010 года.