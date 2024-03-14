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14 марта, 17:31

Путин поручил разобраться с созданием ядерной энергоустановки в космосе

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя. <...> Я хочу обратиться и к Андрею Рэмовичу [Белоусову], и к Михаилу Владимировичу [Мишустину], там есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания", — сказал глава государства.

Путин назвал строительство ядерной энергоустановки важной темой, поскольку у нашей страны в этой сфере есть компетенции, которыми не обладают другие государства. Президент добавил, что этому вопросу нужно уделить особое внимание.

В России есть несколько проектов, связанных с выводом на орбиту ядерной энергетической установки, в том числе буксира "Зевс". Он разрабатывается с 2010 года.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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