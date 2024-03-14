Лавров анонсировал поездку в Донбасс

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует посетить представительства Министерства иностранных дел России в Донбассе. О своих намерениях он сообщил в беседе с "Соловьёв Live" в четверг, 14 марта.

"В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чём они нуждаются", — отметил он.

По словам Лаврова, в Запорожской и Херсонской областях представительства МИД РФ ещё создадут. Также министр указал, что российское внешнеполитическое ведомство, загранучреждения и подразделения оказывают гумпомощь, а в качестве обратной связи "ребята с передовой присылают видео".