Лавров анонсировал поездку в Донбасс
Лавров заявил, что планирует посетить представительства МИД России в Донбассе
Сергей Лавров. Обложка © VK / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует посетить представительства Министерства иностранных дел России в Донбассе. О своих намерениях он сообщил в беседе с "Соловьёв Live" в четверг, 14 марта.
"В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чём они нуждаются", — отметил он.
По словам Лаврова, в Запорожской и Херсонской областях представительства МИД РФ ещё создадут. Также министр указал, что российское внешнеполитическое ведомство, загранучреждения и подразделения оказывают гумпомощь, а в качестве обратной связи "ребята с передовой присылают видео".
Отметим, что приказ Министерства иностранных дел РФ об организации представительств в ДНР и ЛНР был размещён 1 сентября 2023 года на портале правовой информации. О том, что Москва работает над открытием посольств в Донецкой и Луганской народных республиках, в МИД РФ сообщали ещё в апреле 2022 года.