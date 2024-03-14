Регион

Уведомления отключены

14 марта, 19:02

Лавров анонсировал поездку в Донбасс

Лавров заявил, что планирует посетить представительства МИД России в Донбассе

Сергей Лавров. Обложка © VK / МИД России

Сергей Лавров. Обложка © VK / МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует посетить представительства Министерства иностранных дел России в Донбассе. О своих намерениях он сообщил в беседе с "Соловьёв Live" в четверг, 14 марта.

"В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чём они нуждаются", — отметил он.

По словам Лаврова, в Запорожской и Херсонской областях представительства МИД РФ ещё создадут. Также министр указал, что российское внешнеполитическое ведомство, загранучреждения и подразделения оказывают гумпомощь, а в качестве обратной связи "ребята с передовой присылают видео".

Отметим, что приказ Министерства иностранных дел РФ об организации представительств в ДНР и ЛНР был размещён 1 сентября 2023 года на портале правовой информации. О том, что Москва работает над открытием посольств в Донецкой и Луганской народных республиках, в МИД РФ сообщали ещё в апреле 2022 года.

Лавров: ВСУ убивали жителей Донбасса, так как они не поддержали неонацистский режим
Лавров: ВСУ убивали жителей Донбасса, так как они не поддержали неонацистский режим
Никита Осипов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Донбасс
  • МИД РФ
  • Политика России
  • Политика
  • ЛНР
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров