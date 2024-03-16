Аналитик назвал два фактора, которые определят динамику курса рубля в ближайшее время

Выборы президента России и заседание Центробанка по ключевой ставке будут определять динамику рубля. Об этом сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов в интервью агентству "Прайм".

По мнению эксперта, рынок уже учёл первый фактор, а политическая стабильность даёт дополнительную поддержку рублю. Он уточнил, что регулятор, вероятно, оставит ставку без изменений. Тем не менее во время последующего выступления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной может быть сделано несколько важных заявлений, отметил аналитик.

Он добавил, что на ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90–93,3 рубля, евро — 99,1–101,8 рубля, юань — 12,5–12,9 рубля.