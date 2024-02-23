Россиянам советует воздержаться от покупки доллара и евро в марте

Россиянам следует воздержаться от покупки доллара и евро весной с целью выиграть на изменении курсов. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По словам эксперта, нельзя будет избежать комиссионных затрат, а также всегда сохраняется риск ошибиться при изменении курса. Ситуация обстоит иначе, если у человека нет сбережений в валюте и ему необходима диверсификация. Покупка долларов в зоне 90–91 рубль может быть рациональной при наличии такой задачи. Если человек в основном пользуется рублями, то в валюте и валютных активах разумно будет сохранять 30–40% сбережений.

Бахтин утверждает, что ситуация в первом месяце весны для рубля будет более приятной, чем в январе и феврале. В марте может быть достигнут пиковый эффект для российской валюты от высоких ставок, а также в силе останется указ о временном контроле репатриации и продажи экспортной выручки и продолжатся валютные интервенции ЦБ. В связи с этим специалист прогнозирует стоимость доллара 91 рубль, а евро — 97 рублей.

"С другой стороны, трудно рассчитывать на более существенное укрепление рубля. Увидеть доллар ниже 90 рублей может помешать эффект от спада экспортных доходов, среди причин которого — влияние санкций, добровольное сокращение РФ нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также ограничения на экспорт нефтепродуктов", — объяснил эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Таким образом, за январь 2024 года экспорт бензина из России понизился на 37%. Вместе с тем с начала года не наблюдалось значительного роста цен на нефть: в январе средняя стоимость барреля Brent составляла $79,1, в феврале — пока $81,1.