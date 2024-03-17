Белый дом объяснил отступление ВСУ к 2-й и 3-й линиям обороны

Военнослужащим Украины, ведущим бои на Донбассе, приходится отступать из-за недостатка боеприпасов. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, им [бойцам ВСУ] нужна поддержка", — сказал Кирби в эфире телеканала ABC.