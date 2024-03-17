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17 марта, 14:26

Белый дом объяснил отступление ВСУ к 2-й и 3-й линиям обороны

Кирби: ВСУ из-за нехватки боеприпасов отступают к 2-й и 3-й линиям обороны

Военнослужащим Украины, ведущим бои на Донбассе, приходится отступать из-за недостатка боеприпасов. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, им [бойцам ВСУ] нужна поддержка", — сказал Кирби в эфире телеканала ABC.

ВСУ ударили по больнице в центре Донецка
ВСУ ударили по больнице в центре Донецка

Ранее Минобороны заявляло, что на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла 120 бойцов и три автомобиля за последние сутки. В результате успешного наступления ВС РФ удалось освободить населённый пункт Мирное Запорожской области и отразить контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного.

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Владимир Озеров
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