Белый дом объяснил отступление ВСУ к 2-й и 3-й линиям обороны
Кирби: ВСУ из-за нехватки боеприпасов отступают к 2-й и 3-й линиям обороны
Военнослужащим Украины, ведущим бои на Донбассе, приходится отступать из-за недостатка боеприпасов. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, им [бойцам ВСУ] нужна поддержка", — сказал Кирби в эфире телеканала ABC.
Ранее Минобороны заявляло, что на Южно-Донецком направлении украинская армия потеряла 120 бойцов и три автомобиля за последние сутки. В результате успешного наступления ВС РФ удалось освободить населённый пункт Мирное Запорожской области и отразить контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного.