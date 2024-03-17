Минобороны: ВСУ потеряли свыше 120 бойцов за сутки на Южно-Донецком направлении

Потери ВСУ за минувшие сутки превысили 120 бойцов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Мирное Запорожской области и отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного ДНР.

"Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля", — сказано в публикации министерства.