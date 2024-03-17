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17 марта, 11:10

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 120 бойцов за сутки на Южно-Донецком направлении

Потери ВСУ за минувшие сутки превысили 120 бойцов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Мирное Запорожской области и отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного ДНР.

"Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля", сказано в публикации министерства.

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Российские бойцы разгромили в зоне СВО опорники элитной украинской бригады

Ранее Life.ru сообщал об ударе по одесскому санаторию "Мрия", где был оборудован командный пункт украинской армии. В результате атаки удалось ликвидировать нескольких высокоранговых офицеров ВСУ. Кроме того, уничтожено почти 100 наёмников, прибывших из стран Запада. Свыше сотни солдат противника были ранены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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