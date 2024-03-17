Минобороны: ВСУ потеряли свыше 120 бойцов за сутки на Южно-Донецком направлении
Потери ВСУ за минувшие сутки превысили 120 бойцов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, в результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Мирное Запорожской области и отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного ДНР.
"Потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля", — сказано в публикации министерства.
Ранее Life.ru сообщал об ударе по одесскому санаторию "Мрия", где был оборудован командный пункт украинской армии. В результате атаки удалось ликвидировать нескольких высокоранговых офицеров ВСУ. Кроме того, уничтожено почти 100 наёмников, прибывших из стран Запада. Свыше сотни солдат противника были ранены.
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