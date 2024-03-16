В результате удара по санаторию "Мрия" в Одессе, где находился командный пункт Вооружённых сил Украины, погибли несколько высокопоставленных офицеров армии Незалежной. Об этом сообщили в силовых структурах.

"В результате ракетной атаки по гостиничному комплексу "Мрия", в котором дислоцировался командный пункт противника, были уничтожены высокопоставленные офицеры ВСУ", — рассказал источник ТАСС.

Также сообщалось, что в результате удара по санаторию погибли около 100 западных наёмников. Кроме того, ещё более 100 солдат получили ранения.