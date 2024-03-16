При ударе по санаторию в Одессе ВС РФ уничтожили высокопоставленных офицеров ВСУ
ТАСС: Высокопоставленные офицеры ВСУ уничтожены при ударе по санаторию в Одессе
В результате удара по санаторию "Мрия" в Одессе, где находился командный пункт Вооружённых сил Украины, погибли несколько высокопоставленных офицеров армии Незалежной. Об этом сообщили в силовых структурах.
"В результате ракетной атаки по гостиничному комплексу "Мрия", в котором дислоцировался командный пункт противника, были уничтожены высокопоставленные офицеры ВСУ", — рассказал источник ТАСС.
Также сообщалось, что в результате удара по санаторию погибли около 100 западных наёмников. Кроме того, ещё более 100 солдат получили ранения.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ успешно поразили цех сборки беспилотников в Сумской области, пункты временной дислокации боевиков национальных формирований "Лють" и "Цунами" в Одессе. Там отметили, что также ВС России ликвидировали четыре пункта управления БПЛА ВСУ, живую силу и военную технику противника в 149 районах.
Vk / Минобороны России