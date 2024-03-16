Минобороны: ВС России поразили пункты нацформирований "Лють" и "Цунами" в Одессе

ВС России успешно поразили цех сборки беспилотников в Сумской области, пункты временной дислокации боевиков национальных формирований "Лють" и "Цунами" в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 16 марта.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одессы", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что также ВС РФ ликвидировали четыре пункта управления беспилотниками ВСУ, живую силу и военную технику противника в 149 районах. Также российская система ПВО сбила в течение суток 108 украинских дронов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 Vampire производства Чехии, один HIMARS производства США, один "Град".