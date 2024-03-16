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16 марта, 11:31

Минобороны: ВС России поразили пункты нацформирований "Лють" и "Цунами" в Одессе

ВС России успешно поразили цех сборки беспилотников в Сумской области, пункты временной дислокации боевиков национальных формирований "Лють" и "Цунами" в районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 16 марта.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одессы", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что также ВС РФ ликвидировали четыре пункта управления беспилотниками ВСУ, живую силу и военную технику противника в 149 районах. Также российская система ПВО сбила в течение суток 108 украинских дронов, 17 реактивных снарядов РСЗО, в том числе 15 Vampire производства Чехии, один HIMARS производства США, один "Град".

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А ранее Life.ru писал, что в Одессе ликвидирован командир национального батальона "Цунами" Александр Гостищев. Он стал командиром группы после начала СВО, до этого был замначальника полиции Одесской области, а с 2019-го возглавлял патрульную полицию региона.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Дарья Нарыкова
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