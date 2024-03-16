Британское "Храброе сердце" уничтожили российские военные в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск "Центр" за последние сутки улучшили положение в своих зонах ответственности на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семёновка, Бердычи и Новокалиново (ДНР). Кроме того, отражены три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка противника. Это произошло близ Семёновки, Новокалинова и Тоненького.

В результате ВСУ потеряли более 400 военных, два бронетранспортёра, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart ("Храброе сердце"), американскую артиллерийскую систему M777, по две гаубицы Д-30 и Д-20, гаубицу "Мста-Б" и 15 автомобилей.