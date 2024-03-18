Уральские учёные тестируют антидепрессанты на грустных рыбках
Специалисты из Южно-Уральского госуниверситета испытывают препараты для борьбы с депрессией на рыбках данио-рерио (более известных как "дамский чулок"). Выбор пал именно на этот вид, поскольку учёные считают их наиболее склонными к унынию, рассказал SHOT лаборант-исследователь Павел Главковский.
Учёные из Челябинска тестируют антидепрессанты на грустных рыбках. Видео © Telegram / SHOT
Чтобы напугать рыбок данио-рерио, исследователи будут запускать к ним в аквариум хищных рыб, а потом излечивать от "посттравматического синдрома" полосатых малышей, если те выживут, с помощью селективных ингибиторов SERT собственного производства. Учёные добавят вещества в воду, а затем устроят поведенческие и биохимические тесты, направленные на проверку терапевтического эффекта.
По словам химиков, реакции на стресс у рыбок и у людей схожи, однако в организме подводных жителей соответствующие биологические процессы протекают намного быстрее, что позволяет уменьшить временные затраты для исследования. Давать оценку стресс-фактору собираются, применив специализированные тесты и системы наблюдений, что может привести к выпуску новых антидепрессантов на рынок.
Ранее Life.ru рассказывал о шести породах собак, которые помогут своему хозяину справиться с депрессией. Например, пиренейская горная собака, выведенная во Франции, изначально приносила пользу, будучи пастухом, однако представители этой породы всегда готовы поддержать хозяина, став для него верным другом. Они являются обладателями спокойного характера, что делает эту породу одним из лучших выборов для одиночек.