Уральские учёные тестируют антидепрессанты на грустных рыбках

Специалисты из Южно-Уральского госуниверситета испытывают препараты для борьбы с депрессией на рыбках данио-рерио (более известных как "дамский чулок"). Выбор пал именно на этот вид, поскольку учёные считают их наиболее склонными к унынию, рассказал SHOT лаборант-исследователь Павел Главковский.

Учёные из Челябинска тестируют антидепрессанты на грустных рыбках. Видео © Telegram / SHOT

Чтобы напугать рыбок данио-рерио, исследователи будут запускать к ним в аквариум хищных рыб, а потом излечивать от "посттравматического синдрома" полосатых малышей, если те выживут, с помощью селективных ингибиторов SERT собственного производства. Учёные добавят вещества в воду, а затем устроят поведенческие и биохимические тесты, направленные на проверку терапевтического эффекта.

По словам химиков, реакции на стресс у рыбок и у людей схожи, однако в организме подводных жителей соответствующие биологические процессы протекают намного быстрее, что позволяет уменьшить временные затраты для исследования. Давать оценку стресс-фактору собираются, применив специализированные тесты и системы наблюдений, что может привести к выпуску новых антидепрессантов на рынок.