Мужчины пьют, женщины — бегут к косметологам: Психолог назвала причины опустошающей весенней депрессии

После зимней депрессии может наступить весенняя. Как рассказала в беседе с телеканалом "360" психолог Галина Красноруженко, это связано с дефицитом определённых витаминов и микроэлементов, который наблюдается в организме после зимнего периода.

"Связано это с резервами организма, которые на протяжении осенне-зимнего периода истощаются и способствуют депрессивному состоянию", — заявила специалист, говоря о причинах недуга.

По её словам, человеческий организм привык тратить накопленные резервы зимой, а на весну у него уже не хватает сил и энергии. В результате это всё выливается в депрессивные расстройства. Также нервные срывы и развитие подобных состояний могут вызвать ожидания перемен, связанные с наступлением нового времени года. В то же время собеседница телеканала рассказала о том, что чаще всего этот недуг проявляется у женщин.

"Итак, как же весенняя депрессия проявляется у женщин? Это слабость, раздражительность, плаксивость, недовольство внешним видом. В этот период увеличивается количество посещения салонов красоты, косметологов", — сообщила специалист.

Представители сильной половины человечества, по её словам, пытаются справиться с подобным состоянием с помощью алкоголя. Мужчин и женщин объединяет то, что во время весенней депрессии и те, и другие ощущают вялость, сонливость и бессилие, а также подобные состояния могут характеризоваться бессонницей. Помимо того, могут сниться кошмары и меняется аппетит.

Чтобы побороть весеннюю депрессию, психолог посоветовала нормализовать витаминный баланс в организме и восстановить правильное питание. Также она отметила, что было бы неплохо уделять больше времени физической активности.

"Это поможет не только улучшить физическую форму, но и укрепить нервную систему", — заявила эксперт.

Она также отметила, что с депрессивными состояниями помогут смена одежды и парфюма, а ещё походы на массаж и в спа-салоны. При депрессии стоит чаще проводить время со своими близкими, а ещё можно запланировать отпуск. Психолог поделилась с журналистами своей техникой борьбы с депрессивными расстройствами.