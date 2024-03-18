Военкор Семён Пегов рассказал, где его застала Крымская весна

"Я вам скажу по секрету, я на 23 Февраля после победы неонацистов на Майдане попросился во Львов, чтобы посмотреть, как там отнесутся к празднику День защитника Отечества и к нашим ветеранам. Тогда ещё ничего не предвещало событий в Крыму, но интуиция мне вдруг подсказала, что из Львова нужно ехать именно туда. Но, как только я приехал, уже начали разворачиваться столкновения за Верховный совет. Сергей Аксёнов, который тогда ещё не был главой Крыма, сам толкался и бился в этой толпе. Всех тогда объединил единый порыв — отстоять право крымчан на Русский мир, и они это сделали", — рассказал Пегов.