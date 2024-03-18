Военкор Семён Пегов рассказал, где его застала Крымская весна
Военкор Семён Пегов. Фото © Life.ru
Военкор, создатель проекта WarGonzo Семён Пегов рассказал, где его застала Крымская весна десять лет назад. В ходе торжественных мероприятий на Красной площади журналист поделился, что это был один из самых фееричных периодов в его жизни.
"Я вам скажу по секрету, я на 23 Февраля после победы неонацистов на Майдане попросился во Львов, чтобы посмотреть, как там отнесутся к празднику День защитника Отечества и к нашим ветеранам. Тогда ещё ничего не предвещало событий в Крыму, но интуиция мне вдруг подсказала, что из Львова нужно ехать именно туда. Но, как только я приехал, уже начали разворачиваться столкновения за Верховный совет. Сергей Аксёнов, который тогда ещё не был главой Крыма, сам толкался и бился в этой толпе. Всех тогда объединил единый порыв — отстоять право крымчан на Русский мир, и они это сделали", — рассказал Пегов.
Напомним, десять лет назад произошло воссоединение Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона. Сегодня в честь этого знаменательного события на Красной площади проходит масштабный концерт, смотрите его трансляцию на Life.ru.