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19 марта, 08:35

В Москве вынесли приговор переводчице, обокравшей Посольство Швейцарии на 4,8 млн

Басманный суд приговорил экс-переводчицу Посольства Швейцарии к условному сроку

Басманный суд столицы 19 марта вынес вердикт в отношении экс-ассистентки и переводчицы главы Канцелярии московского Посольства Швейцарии Натальи Полуэктовой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупных размерах. Её признали виновной и приговорили к четырём годам колонии условно, сообщила Объединённая пресс-служба судов Москвы.

Оглашение приговора бывшей сотруднице Посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Приговором Басманного районного суда города Москвы Полуэктова Наталья Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Согласно ст. 73 УК РФ назначенное Полуэктовой наказание считается условным, с испытательным сроком 4 года", говорится в публикации.

Следствие доказало, что переводчица за время работы на дипмиссию незаконно оформила медицинские страховые выплаты на 4,8 млн рублей, хотя в реальности лечебные процедуры с ней не проводились. Суд принял решение удовлетворить иск швейцарской дипмиссии и взыскать с неё незаконно присвоенную сумму. Приговор ещё не вступил в законную силу — на него можно подать апелляцию.

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Полуэктова устроилась на работу в посольство в 2001 году и в 2018-м занимала должность переводчика и старшего ассистента Генерального консула. Осенью 2019 года она заявила о том, что стала объектом сексуальных домогательств посла Швейцарии в России Ива Росье, и направила иск в Басманный суд. Но в итоге дело было заведено на неё. Оказалось, что долгие годы сотрудница присваивала деньги дипмиссии, в чём её и обвинили.

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Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Юрий Лысенко
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