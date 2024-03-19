В Москве вынесли приговор переводчице, обокравшей Посольство Швейцарии на 4,8 млн

Басманный суд столицы 19 марта вынес вердикт в отношении экс-ассистентки и переводчицы главы Канцелярии московского Посольства Швейцарии Натальи Полуэктовой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупных размерах. Её признали виновной и приговорили к четырём годам колонии условно, сообщила Объединённая пресс-служба судов Москвы.

Оглашение приговора бывшей сотруднице Посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Приговором Басманного районного суда города Москвы Полуэктова Наталья Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Согласно ст. 73 УК РФ назначенное Полуэктовой наказание считается условным, с испытательным сроком 4 года", — говорится в публикации.

Следствие доказало, что переводчица за время работы на дипмиссию незаконно оформила медицинские страховые выплаты на 4,8 млн рублей, хотя в реальности лечебные процедуры с ней не проводились. Суд принял решение удовлетворить иск швейцарской дипмиссии и взыскать с неё незаконно присвоенную сумму. Приговор ещё не вступил в законную силу — на него можно подать апелляцию.