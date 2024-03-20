Деньги из воздуха: Почему работники Rheinmetall бунтуют против постройки заводов на Украине Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, к чему приведёт строительство четырёх военных заводов на Украине немецкой компанией и что может скрываться за этой идеей. 19 марта, 21:31 Почему работники Rheinmetall бунтуют против постройки заводов на Украине. Обложка © ТАСС / DPA / Philipp Schulze

Как сообщают нам новостные агентства, генеральный директор немецкого производителя военной техники Rheinmetall Армин Паппергер, подводя итоги 2023 года и говоря о планах на будущее, анонсировал открытие как минимум четырёх заводов на Украине. Это самое сильное расширение деятельности предприятия в другой стране с конца Второй мировой войны. Причём, согласно его заявлению, на Украине это будут не предприятия по отвёрточной сборке снарядов и ракет, а заводы полного цикла. Открыть же их планируется уже до конца текущего года.

Давайте по порядку. "Рейнметалл" — чуть ли не единственное немецкое предприятие ВПК, которое чувствует себя хорошо в последние пару лет. Если все другие закрываются или переносят производство в третьи страны, то эти цветут и пахнут. Выручка выросла на 28%, а капитализация и вовсе в четыре раза. Кому война, а кому мать родна.

Угробить всю свою промышленность ради одной корпорации ВПК — так себе стратегия. Но Шольцу нравится. Тут бы поискать коррупционный след, но это головняк немцев, пусть сами и расследуют.

Идём дальше по пунктам. Построить завод полного цикла с нуля за год — нереально. Особенно в технологически насыщенном секторе, которым, безусловно, является производство оружия. Есть же в открытом доступе данные "в среднем по индустрии", сколько длится такое строительство. В среднем от трёх до пяти лет. А с учётом того, что нынче немецкое строительство уже давно не то и печально известный аэропорт Берлин-Бранденбург, который строили 30 лет, намекает, что заявление херра Паппергера — убогий популизм.

Можно, конечно, предположить, что вместо постройки новых заводов разберут немецкие заводы и перевезут их на Украину. Но это действо также лишено малейших следов логики. Если вы помните, то Советский Союз во время Великой Отечественной войны проводил эвакуацию военных заводов за Урал, подальше от линии фронта, чтобы их не смогли разбомбить. С тех пор ничего принципиально не изменилось, кроме того, что возможности ВКС РФ по поражению удалённых целей существенно выросли.

А тут предлагается переносить заводы ещё ближе к линии фронта. Простите, что? Чтобы их было удобнее бомбить? Спасибо, дорогие немцы, это просто подарок какой-то!

Rheinmetall собирается производить 155-мм артиллерийские боеприпасы на Украине. Фото © ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE

И тут возникает вопрос: а кто на этих заводах работать будет? Неужели украинцы? Эта знаменитая украинская инженерная школа… Только за последние тридцать лет они разработали аж целое ничего. (Врёт проклятая вата! Сделали танк "Азовец" из переделанного мусорного бака!)

Для чего заявляют о строительстве заводов на Украине

А немцы захотят ехать на Украину работать, если будет высокая вероятность, что их там накроют "Калибром" или "Геранью"? И что будет с рейтингом Шольца, если гробы с этими Гансами и Фрицами поедут обратно в Мюнхен и Дрезден? Так много вопросов, так мало ответов.

Ещё когда эта тема с постройкой немецких заводов была впервые озвучена, первая мысль была наиболее точной: "Это как минимум какая-то афера со страховкой". То есть сначала "Рейнметалл" имитирует бурную деятельность, типа что-то строит, потом Шойгу приходит анонимная эсэмэска: "Ударьте, пожалуйста, по следующим координатам", а потом херр Паппергер заявляет: "Мы очень хотели, но не шмагли, давайте нам страховку!". Другого рационального объяснения не существует.

Движение в сторону штольцевой матери

Ибо я вам могу предсказать единственно возможный сценарий развития такой ситуации: наши не будут бомбить эти заводы в процессе постройки. Они дождутся, пока там всё будет почти готово к началу производства: дорогостоящее оборудование завезено и смонтировано, сырьё закуплено, инженеры на месте — и только тогда разнесут всё к шольцевой матери. И никакие "пэтриоты" не помогут.

Авторы Александр Роджерс