Врач назвала один народный метод лечения ячменя, который действительно работает
Врач Зубова: При ячмене нельзя прикладывать к месту воспаления тепло
При ячмене нельзя прикладывать к месту воспаления тепло. © Freepik.com / master1305
Ячмень — болезненная припухлость на веке, часто не требует специального лечения и может пройти самостоятельно в течение 2–3 дней. Однако в некоторых случаях не обойтись без похода к окулисту. Кому нельзя лечить ячмень дома, в беседе с Life.ru рассказала врач Нина Зубова.
Ячмень — это воспаление волосяного фолликула ресницы или сальной железы века. Как правило, оно сопровождается образованием уплотнения или припухлости, покраснением и отёком века, болезненностью, иногда с образованием гнойника. В большинстве случаев ячмень вызывает золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).
Если иммунная система работает эффективно, воспаление может пройти самостоятельно без специального лечения. Ускорить выздоровление можно при помощи компрессов со свежезаваренным чаем, остуженным до комнатной температуры: благодаря содержанию танинов (природных соединений, которые обладают антимикробным и противовоспалительным действием) он помогает уменьшить отёк и красноту. Примочку нужно выполнять стерильной салфеткой, не растирая глаз. Чай с сахаром для промывания использовать нельзя.
Однако если ячмень вызывает сильный дискомфорт и не уменьшается в течение нескольких дней, важно обратиться к врачу и пройти лечение. В противном случае инфекция может распространиться на другие участки глаза и привести к опасным осложнениям, вплоть до ухудшения зрения, предупредила Зубова. Наиболее подвержены им пациенты с сахарным диабетом или иммунодефицитными состояниями.
"В некоторых случаях ячмень приобретает рецидивирующее течение, то есть возникает снова через некоторое время после выздоровления. Это может указывать на ослабленный иммунитет и также требует обращения за медицинской помощью", — указала врач-эксперт лаборатории "Гемотест".
При ячмене ни в коем случае нельзя:
- Выдавливать гнойное содержимое.
- Прикладывать к месту воспаления тепло, так как это может привести к усилению воспаления и дальнейшему распространению инфекции.
- Использовать препараты и схемы лечения, которые врач прописал другим людям. Лечение должно подбираться строго индивидуально по результатам очного осмотра.
- В период обострения не следует пользоваться контактными линзами и делать макияж глаз.
Чтобы снизить риск развития ячменя, здоровому человеку достаточно соблюдать правила личной гигиены, тщательно ухаживать за контактными линзами и не трогать глаза и лицо грязными руками, добавила Зубова.
А ранее Life.ru рассказывал, что многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней.