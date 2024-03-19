Врач назвала один народный метод лечения ячменя, который действительно работает Врач Зубова: При ячмене нельзя прикладывать к месту воспаления тепло 19 марта, 12:19 При ячмене нельзя прикладывать к месту воспаления тепло. © Freepik.com / master1305

Ячмень — болезненная припухлость на веке, часто не требует специального лечения и может пройти самостоятельно в течение 2–3 дней. Однако в некоторых случаях не обойтись без похода к окулисту. Кому нельзя лечить ячмень дома, в беседе с Life.ru рассказала врач Нина Зубова.

Ячмень — это воспаление волосяного фолликула ресницы или сальной железы века. Как правило, оно сопровождается образованием уплотнения или припухлости, покраснением и отёком века, болезненностью, иногда с образованием гнойника. В большинстве случаев ячмень вызывает золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Нина Зубова Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Если иммунная система работает эффективно, воспаление может пройти самостоятельно без специального лечения. Ускорить выздоровление можно при помощи компрессов со свежезаваренным чаем, остуженным до комнатной температуры: благодаря содержанию танинов (природных соединений, которые обладают антимикробным и противовоспалительным действием) он помогает уменьшить отёк и красноту. Примочку нужно выполнять стерильной салфеткой, не растирая глаз. Чай с сахаром для промывания использовать нельзя.

Однако если ячмень вызывает сильный дискомфорт и не уменьшается в течение нескольких дней, важно обратиться к врачу и пройти лечение. В противном случае инфекция может распространиться на другие участки глаза и привести к опасным осложнениям, вплоть до ухудшения зрения, предупредила Зубова. Наиболее подвержены им пациенты с сахарным диабетом или иммунодефицитными состояниями.

"В некоторых случаях ячмень приобретает рецидивирующее течение, то есть возникает снова через некоторое время после выздоровления. Это может указывать на ослабленный иммунитет и также требует обращения за медицинской помощью", — указала врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

При ячмене ни в коем случае нельзя: Выдавливать гнойное содержимое.

Прикладывать к месту воспаления тепло, так как это может привести к усилению воспаления и дальнейшему распространению инфекции.

Использовать препараты и схемы лечения, которые врач прописал другим людям. Лечение должно подбираться строго индивидуально по результатам очного осмотра.

В период обострения не следует пользоваться контактными линзами и делать макияж глаз.

Чтобы снизить риск развития ячменя, здоровому человеку достаточно соблюдать правила личной гигиены, тщательно ухаживать за контактными линзами и не трогать глаза и лицо грязными руками, добавила Зубова.

А ранее Life.ru рассказывал, что многие россияне ошибочно относят ячмень к категории несерьёзных заболеваний, игнорируя посещение врача в случае появления такого недуга. А если сразу обратиться за помощью к медикам, от болезни можно избавиться буквально за пару дней.

Авторы Андрей Горяничев