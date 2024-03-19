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19 марта, 15:18

МИД РФ объявил демарш советнику-посланнику Посольства Великобритании Тому Додду

МИД РФ выразил демарш советнику-посланнику Посольства Британии Тому Додду в связи с неприемлемыми агитационными публикациями британских диппредставительств во время выборов в нашей стране. Как пояснили на Смоленской площади, это публикации были выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса.

"Указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов", информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД указано, что выборы президента России "наглядно продемонстрировали беспрецедентное единство" нашего народа, чего не скажешь о ситуации в Великобритании, где "явно назревает кризис власти".

Захарова посоветовала главе МИД Британии Шэппсу искать Миддлтон и не лезть к РФ
Захарова посоветовала главе МИД Британии Шэппсу искать Миддлтон и не лезть к РФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критические замечания главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса в адрес президентских выборов в нашей стране посоветовала Лондону заняться поисками герцогини Кейт Миддлтон и не вмешиваться в дела России.

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АГН "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
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