Россия ничего не крала у Запада, просто не отдала своего. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критические замечания главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса в адрес президентских выборов в нашей стране.

Она процитировала слова Шэппса, что "Путин снова своровал выборы, но он не украдёт Украину", ведь союзники увеличат свою помощь республике. По мнению официального представителя российского МИД, на Западе бесятся, так как привыкли всё у всех отбирать по праву "исключительности", а тут не получилось.

"Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шэппс", — тонко намекнула Захарова британскому министру, чтобы тот занялся собственными проблемами и не лез в чужие дела.