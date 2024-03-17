СМИ выяснили, почему британский министр не посетил Одессу во время визита на Украину
The Sunday Times: Глава МО Британии Шэппс отменил поездку в Одессу
Руководитель британского Министерства обороны Грант Шэппс собирался посетить Одессу во время своей поездки на Украину, состоявшейся 7 марта, но внезапно отказался от планов. Об этом говорится в материале издания The Sunday Times, корреспондент которой сопровождал министра.
Газета утверждает, что глава военного ведомства Британии планировал отправиться в Одессу сразу же по завершении переговоров в Киеве, но в последний момент передумал. Издание предполагает, что причиной тому стала информация от британской разведки о "реальной целенаправленной угрозе ракетного удара". Автор допускает что, российские разведчики узнали о намерении Шэппса поехать в Одессу, несмотря на все старания спецслужб Британии сохранить визит министра в секрете. При этом в материалах уточняется, что поездка была намечена на следующий день после того, как в городе якобы случился взрыв неподалёку от кортежа Владимира Зеленского и прибывшего в Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
The Sunday Times подчёркивает, что Лондон нервничает из-за намерения Киева предпринять рискованные контрнаступательные действия на севере и востоке, а также пытается убедить украинские власти в необходимости стабилизировать линию боевого соприкосновения с отступлением на подготовленные оборонительные рубежи по мере необходимости. Предполагается, что такая стратегия даст украинской армии возможность сконцентрироваться на черноморском и крымском направлениях. Также в тексте есть цитата Шэппса о том, что Лондон постарается "надавить на страны мира с помощью убеждения и стыда, чтобы побудить их к действию". Под "действием" британский министр имел в виду дополнительную поддержку Украины.
Напомним, 6 марта в украинских СМИ появилась информация о мощном взрыве в порту Одессы, предположительно в то самое время, когда в городе находился Зеленский. Пресса Незалежной назвала две вероятные причины его присутствия: для награждения украинских военнослужащих и для встречи с премьер-министром Греции. Позже в греческих СМИ появились публикации с обвинением России в намеренном ударе по кортежу главы киевского режима.
ТАСС / ЕРА / ANDY RAIN