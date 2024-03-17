СМИ выяснили, почему британский министр не посетил Одессу во время визита на Украину

Руководитель британского Министерства обороны Грант Шэппс собирался посетить Одессу во время своей поездки на Украину, состоявшейся 7 марта, но внезапно отказался от планов. Об этом говорится в материале издания The Sunday Times, корреспондент которой сопровождал министра.

Газета утверждает, что глава военного ведомства Британии планировал отправиться в Одессу сразу же по завершении переговоров в Киеве, но в последний момент передумал. Издание предполагает, что причиной тому стала информация от британской разведки о "реальной целенаправленной угрозе ракетного удара". Автор допускает что, российские разведчики узнали о намерении Шэппса поехать в Одессу, несмотря на все старания спецслужб Британии сохранить визит министра в секрете. При этом в материалах уточняется, что поездка была намечена на следующий день после того, как в городе якобы случился взрыв неподалёку от кортежа Владимира Зеленского и прибывшего в Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.